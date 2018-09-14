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Людям, которые почти трое суток блокировали трассу Кропивницкий-Николаев, пообещали найти деньги на ее ремонт

14:23, 14 сентября 2018
Транспорт/Связь
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Трассу Кропивницкий-Николаев блокировали с требованием ремонта / фото УНИАН

На Николаевщине жители села Воссиятское, которые почти трое суток блокировали движение транспорта по трассе национального значения "Кропивницкий-Николаев", временно открыли проезд для всех видов транспорта.

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Как говорится в сюжете ТСН, блокировали дорогу, которую в народе называют «адской», с требованием ее ремонта.

Пока согласились на предложение областных и районных депутатов. Те сообщили, что на следующей неделе правительство попытается договориться, дать денег на ремонт злополучной трассы.

Как сообщал УНИАН, финансирование ремонта и строительства дорог в Украине в 2019 году будет увеличено по сравнению с 2018 годом на 19% - до 56 млрд грн.

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Теги: #ремонт дороги#дороги в Украине#ямы на дорогах