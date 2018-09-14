Людям, которые почти трое суток блокировали трассу Кропивницкий-Николаев, пообещали найти деньги на ее ремонт

Митингующие временно открыли проезд для всех видов транспорта.

На Николаевщине жители села Воссиятское, которые почти трое суток блокировали движение транспорта по трассе национального значения "Кропивницкий-Николаев", временно открыли проезд для всех видов транспорта.

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Как говорится в сюжете ТСН, блокировали дорогу, которую в народе называют «адской», с требованием ее ремонта.

Пока согласились на предложение областных и районных депутатов. Те сообщили, что на следующей неделе правительство попытается договориться, дать денег на ремонт злополучной трассы.

Как сообщал УНИАН, финансирование ремонта и строительства дорог в Украине в 2019 году будет увеличено по сравнению с 2018 годом на 19% - до 56 млрд грн.