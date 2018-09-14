ГПСУ прокомментировала опасные маневры вооруженных ФСБшников в Азовском море (фото)

Морская охрана обнаружила в районе Должанской косы российский пограничный катер, который опасно маневрируя приблизился на несколько метров к катеру ГПСУ.

Российский пограничный катер в Азовском море осуществлял провокационные, опасно маневрируя рядом с украинским катером Морской охраны.

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Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, инцидент произошел в районе Должанской косы, когда во время несения службы катер Мариупольского отряда морской охраны обнаружил российский пограничный сторожевой катер типа «Мангуст».

"В ходе опроса российский экипаж сообщил, что следует согласно заданию, однако после этого изменил курс и отправился в направлении украинского катера. При этом он совершал опасные маневры и приблизился на несколько метров к катеру Госпогранслужбы. Россиянам посоветовали изменить курс, на что они снова ответили опасным маневром, создавая опасные условия навигации. Далее российский пограничный сторожевой катер все же изменил направление движения", - отметили в Госпогранслужбе.

В ГПСУ считают, что такими действиями экипаж пограничной службы ФСБ России нарушил требования Международных правил предупреждения столкновения судов в море и пытался создать провокационные действия.