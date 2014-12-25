Железные дороги с начала декабря перевезли 2,3 млн тонн зерновых

Согласно сообщению, ежесуточное количество груженых зерновозов с начала декабря сократилось на 17,5% - до 1,6 тыс. зерновозов.

«С начала декабря погружено зерна 31,7 тыс. вагонов (2,1 млн тонн), из них на экспорт в порты 30 тыс. зерновозов (около 2 млн тонн), по прямому варианту, с перегрузкой сразу на суда, которые ожидают в портах - 840 вагонов (55 тыс. тонн), на внутренний рынок перевезено 1,9 тыс. вагонов (101 тыс. тонн)», - говорится в сообщении.

При этом фактическая погрузка зерна составляла 1435 зерновозов ежедневно, что на 93 вагона меньше установленной плановой погрузки (1528 зерновозов). Погрузка зерна на экспорт на порты составила 1351 вагон ежесуточно, что меньше аналогичного показателя декабря 2013 года на 272 вагона.

По данным «Укрзализныци», в декабре текущего года общий рабочий парк зерновозов, ежесуточно задействованных в перевозках зерновых, составлял 13,7 тыс. вагонов, что больше декабря 2013 года на 1,7 тыс. вагонов.

«Такого количества зерновозов достаточно для перевозки 40 млн тонн зерновых грузов», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, железные дороги Украины в январе-октябре 2014 года увеличили погрузку зерновых грузов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 22,9% - до 18,8 млн тонн, задействовав в перевозках 292,6 тыс. вагонов.

Объем зерна, отгруженного и перевезенного железнодорожным транспортом Украины в 2013 году, несущественно сократился по сравнению с 2012 годом - на 0,5%, до 21,8 млн тонн.