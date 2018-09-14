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Кабмин предлагает в госбюджете-2019 направить на строительство дорог 56 миллиардов гривень

21:31, 14 сентября 2018
Транспорт/Связь
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На дороги местного значения из госбюджета будет направлено 17,7 млрд грн \ Фейсбук волонтер Юлия Сегеда

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Об этом во время внеочередного заседания правительства сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Мы несколько лет, как масштабно подошли к строительству новых дорог. И в следующем году мы не будем отходить от этого приоритета. Мы понимаем, что качество дорог - это вопрос жизни украинских водителей, и также не стоить забывать, что это и сосуды нашей национальной экономики... Новые дороги и украинский Дорожный фонд вырастет на 8,3 млрд грн в следующем году и будет равен 56 млрд грн", - сказал Гройсман.

По словам главы правительства, в том числе, на дороги местного значения из госбюджета будет направлено 17,7 млрд грн.

"Тут мы будем требовать качества, своевременности и приоритетов выполнения работ, чтобы чиновники ни к себе домой строили дороги, а для людей. Мы ставим вопрос о строительстве дорог между районными центрами. Отдельно хочу сказать, что 2,5 млрд грн мы направим на безопасность на дороге", - сказал премьер.

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Теги: #строительство#дороги