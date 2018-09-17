Tesla отменила бесплатную подзарядку электрокаров для новых клиентов

Конец эпохи бесплатной энергии, по-видимому, используется компанией для того, чтобы закончить год с прибылью.

В течение последних 5 лет Tesla создала сеть Supercharger, энергия в которой была доступной бесплатно для подавляющего большинства водителей.

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Об этом сообщает Новое время.

"17 сентября, после нескольких "ложных тревог", Tesla все же прекратила раздачу бесплатной энергии", - говорится в сообщении.

Такое решение с прошлого года действовало для владельцев седанов Model 3, но теперь оно будет распространяться на всех новых покупателей Tesla. Предоставление бесплатной зарядки в сети Supercharger в рамках реферальной программы также прекратилось.

Теперь за каждого, купившего по рекомендации Model S, Model X или Model 3 Performance, можно получить кредит на зарядку на сумму всего 100 долларов.

Конец эпохи бесплатной энергии, по-видимому, используется Tesla для того, чтобы закончить год с прибылью. Кроме того, теперь Tesla сможет несколько снизить цены на автомобили, в которые входила стоимость "бесплатной" энергии.

Одним из эффектов того, что зарядка перестает быть бесплатной, может стать уменьшение пользователей, которые заряжают свои машины на фирменных станциях Supercharger.

Эксперты подсчитали, что сеть теперь выдает более 400 ГВтч энергии, и она быстро расширяется по мере постройки новых станций. Если бы вся эта энергия была продана Tesla, выручка компании составила бы 50 до 100 миллионов долларов. По мере роста сети и увеличения количества электромобилей платная зарядка станет значительным источником дохода.