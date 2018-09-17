Финансирование Мининфраструктуры могут увеличить на 18%

"Укравтодор" может получить в 2019 году 34,96 миллиарда гривень госфинансирования против предусмотренных в госбюджете на текущий год 31,338 миллиарда гривень.

Кабинет министров Украины предлагает выделить на финансирование Министерства инфраструктуры в 2019 году 3,753 миллиарда гривень, что на 18% больше, чем в 2018 году.

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Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту №9000 "О Государственном бюджете на 2019 год", опубликованному на сайте Верховной Рады.

В частности, расходы на министерство из основного фонда госбюджета составят 458 миллионов гривень, а из специального фонда будет выделено 3,295 миллиарда гривень.

Расходы на содержание аппарата министерства в следующем году правительство предлагает увеличить на 0,5% по сравнению с текущим годом – до 113,4 миллиона гривень.

Кроме этого, на организационное обеспечение реализации инфраструктурных проектов расходы общего фонда государственного бюджета предусмотрены в объеме 10,177 миллиона гривень.

На бюджетную программу поддержки эксплуатационно-безопасного состояния судоходных шлюзов в 2019 году планируется привлечь более 163,3 миллиона гривень и направить их на осуществление эксплуатации, ремонта и реконструкции судоходных шлюзов, что будет способствовать обеспечению безопасности судоходства.

Правительство также предусматривает расходы на содержание бюджетной программы "Руководство и управление в сферах морского и речного транспорта" в объеме 49,171 миллиона гривень.

По бюджетной программе "Руководство и управление в сфере авиационного транспорта" предусмотрены расходы специального фонда государственного бюджета в объеме 295,360 миллиона гривень.

По бюджетной программе "Осуществление государственного контроля по вопросам безопасности на транспорте" расходы общего фонда государственного бюджета предусмотрены в объеме 122,228 миллиона гривень.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") может получить в 2019 году 34,96 миллиарда гривень финансирования из государственного бюджета против предусмотренных в госбюджете на текущий год 31,338 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 14 сентября утвердил и направил на рассмотрение Верховной Рады проект государственного бюджета Украины на 2019 год, основанный на макроэкономическом прогнозе с ростом реального ВВП на 3% при инфляции 7,4%.