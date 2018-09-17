Украина рассчитывает запустить спутник связи "Лыбидь" уже в 2019 году

Для этого, по словам главы госагентства, нужно возобновить сотрудничество с канадской компанией-подрядчиком.

Государственное космическое агентство планирует, что запуск первого украинского телекоммуникационного спутника "Лыбидь" произойдет в августе следующего года, если канадский подрядчик возобновит работу по проекту до конца 2018 года.

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Об этом УНИАН сообщил глава Государственного космического агентства Украины (ГКАУ) Павел Дегтяренко.

"Сначала нам необходимо вернуть канадцев (канадская компания-подрядчик MDA - УНИАН) в проект, мы уже около года общаемся, после чего потребуется около восьми месяцев, чтобы запустить ("Лыбидь" - УНИАН). Если в этом году удастся их вернуть, то мы доделаем ракетоноситель, и где-то до конца августа следующего года запустим аппарат", - сообщил Дегтяренко.

В то же время, по его словам, возможен и пессимистический сценарий по запуску проекта.

"Пессимистический сценарий - они (канадская компания - подрядчик MDA - УНИАН) будут упираться, мы закончим рассмотрение дела в Лондонском арбитраже, надеюсь, что победим, они вернут деньги за проект и придется создавать новые космические аппараты. На это может уйти еще пять лет", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году ГКАУ и канадская MacDonald Dettwiler and Associates (MDA) подписали контракт на создание спутника национальной спутниковой системы связи (НССС) "Лыбидь". MDA выступает головным подрядчиком по созданию системы. Согласно условиям контракта, все вопросы по созданию и запуску спутника являются компетенцией MDA, который передает спутник заказчику – украинскому ГП "Укркосмос" уже на орбите.

Финансирование проекта обеспечено за счет привлеченного в 2009 году под госгарантии кредита Канадского экспортного агентства (EDS) объемом 254,6 миллиона долларов.

Изначально запуск "Лыбиди" был намечен на 2012 год, сроки запуска неоднократно смещались по различным причинам.

В 2017 стало известно, что запуск спутника, планируемый с 2011 года, не осуществится из-за того, что канадская сторона не выполнила взятые на себя обязательств в связи с финансовыми проблемами.