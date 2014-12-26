США запретили своим авиаперевозчикам летать над Днепропетровском и Симферополем
"Использование оружия, способного поражать и сбивать летательные аппараты, является значительной угрозой гражданским самолетам, которые направляются в зону Симферополя и Днепропетровска", - сказано в сообщении Федерального управления гражданской авиации США
США запретили американским авиаперевозчикам и операторам летать над Симферополем и Днепропетровском с 29 декабря.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Федерального управления гражданской авиации США.
В частности, в управлении напоминают факты, когда неподалеку от российской границы были сбиты 14 июля украинский АН-26 и 17 июля малазийский Boeing 777 с 298 пассажирами на борту.
«Использование оружия, способного поражать и сбивать летательные аппараты, является значительной угрозой гражданским самолетам, следующим в зону Симферополя и Днепропетровска», - говорится в сообщении.
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В связи с этим были внесены изменения в правила относительно полетов всем американским перевозчикам, авиаоператорам, летчикам о полном запрете летать над авиазонами, которые относятся к Днепропетровску и Симферополю.
Запрет полностью вступает в силу с 29 декабря.