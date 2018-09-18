В "Укрзализныце" назвали оптимальную численность штата компании

Сегодня в "Укрзализныце" работает 266 тысяч человек.

Оптимальная численность сотрудников акционерной государственной компании "Укрзализныця" составляет около 170 тысяч человек, тогда как сегодня там работает 266 тысяч человек.

Читайте такжеВ Украине с 1 сентября подешевели билеты на поезда

Об этом во время форума Европейской Бизнес Ассоциации заявил директор по экономике и финансам "Укрзализныци" Андрей Рязанцев.

"Для меня оптимизированная численность должна была составить для начала где-то на уровне 170 тысяч человек. Но тут мы должны понимать, что остальная часть работников окажется на улице", - сказал он.

При этом Рязанцев добавил, что в себестоимости услуг "Укрзализныци" 45% приходится на фонд оплаты труда, поэтому компания должна и дальше стремиться не только к оптимизации численности сотрудников, но и оптимизации обслуживаемой инфраструктуры.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" в январе-июне 2018 года увеличила чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом 2017 года в 3,8 раза - до 468,36 миллиона гривень.

Справка УНИАН. "Укрзализныця" является публичным акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации.

Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.