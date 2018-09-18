В «Киевавтодоре» заявили, что отныне ремонтники на Южном мосту будут работать всегда

В коммунальной корпорации заявили, что Южный мост, построенный более 30 лет назад, испытывает запредельные нагрузки, поэтому на нем необходимо постоянно обновлять деформационные швы и проводить другие работы.

На столичному Южном мосту ремонтники будут работать всегда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время «прямой линии» в городском Контактном центре заявил заместитель генерального директора коммунальной корпорации «Киевавтодор» Валентин Осипов.

По его словам, мост испытывает запредельные нагрузки и нуждается в постоянном обновлении деформационных швов на стыках и других работах по поддержанию его работоспособного состояния.

«Сейчас на эстакадной части Южного моста проводятся работы на стыках. Эти локации называются деформационными швами. Выход из строя деформационных швов вызван двумя причинами: возраст моста - ему уже более 30 лет и, самое главное, - запредельные нагрузки, которые он сейчас испытывает», - сказал Осипов.

Он отметил, что когда строили мост, то расчет интенсивности движения был порядка 10 тыс. автомобилей в сутки, нагрузка одного транспортного средства - 10 тонн.

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«На сегодняшний день (мы делали замеры) интенсивность движения по Южному мосту пиково составляет до 100 тыс. автомобилей в сутки, то есть в 10 раз выше нормативной. И мы с вами видим, какие на сегодняшний день грузовые автомобили уже ездят - 30, 40, 50 тонн, и это не предел для наших дорог. Буквально вчера мы зафиксировали негабаритный груз весом 130 тонн, но мы его на этот мост не пустили», - сказал Осипов.

По его словам, из-за таких усиленных нагрузок, в первую очередь, повреждаются деформационные швы, поэтому второй год подряд поэтапно осуществляется замена деформационных швов на эстакадных частях Южного моста.

«Мы заменяем на современные - деформационные швы немецкой компании. Мы просим всех участников дорожного движения с пониманием отнестись к этой ситуации с ремонтом на Южном мосту. И хочу сказать, что, к сожалению, этот мост всегда теперь будет нуждаться в каком-то «уходе», дорожники там будут работать всегда. Не сможем оттуда уйти, потому что интенсивность запредельная, нагрузки мост испытывает крайне запредельные», - подчеркнул Осипов.

Как известно, в Киеве каждые выходные из-за проведения ремонтных работ частично ограничивают движение в разных направлениях по Южному мосту.