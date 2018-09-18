Через масові зловживання на "Укрзалізниці" страждає промисловість – Укрметалургпром

В об'єднанні металургів заявили, що на залізниці склалася "надзвичайна ситуація".

Через зловживання на "Укрзалізниці" держава зазнає не тільки прямих, але й опосередкованих збитків. Про це заявили в об'єднанні підприємств "Укрметалургпром".

Так, за словами президента асоціації Олександра Каленкова, через нестачу оборотних коштів залізниця не проводить ремонти рухомого складу та залізничного полотна. Як наслідок – за останні роки у 1,5 рази зросла оборотність вагонів, пише 5 канал.

"Зараз в "Укрзалізниці" склалася не те що критична, а надзвичайна ситуація. Наша галузь та інші галузі – ми не можемо вчасно відвантажити свою продукцію. І ці втрати для держави аналогічні тим втратами, які озвучуються, від прямого розкрадання", – зазначив Каленков.

У той же час, з його слів, відомство не поспішає із освоєнням необхідних для галузі інвестиції: "За цей рік з 18,5 млрд грн, таких необхідних для інвестування у рухомий склад, за перше півріччя було витрачено 3,5 млрд грн. Це менше 20%. Освойте ці гроші, освойте ефективно та без зловживань".

На думку підприємця, аби не допустити колапсу промисловості "Укрзалізниця", в першу чергу, має налагодити ремонти рухомого складу або взяти в оренду додаткові локомотиви. В подальшому ж для ефективної роботи відомству необхідно позбавитися зайвих активів та оптимізувати структуру. Крім того, президент "Укрметалургпрома" впевнений, що галузь потребує створення незалежного регулятора.