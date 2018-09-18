АМКУ разблокировал тендеры «Укрзализныци» на закупку дизтоплива

Отмечается, что участники могут подавать тендерные предложения до 20 сентября, в ранее оговоренные сроки.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разблокировал 5 «формульных» тендеров «Укрзализныци» на закупку 75 тыс. тонн дизельного горючего, сообщила пресс-служба компании.

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Отмечается, коллегия АМКУ 17 сентября отказала жалобщику «Дайджест групп», своим решением подтвердив, что сумма обеспечения тендерного предложения, которое оспаривало «Дайджест групп», установлена в соответствии с законом, а именно, она не превышает 3% от ожидаемой стоимости.

«Участники могут подавать тендерные предложения до 20 сентября, в ранее оговоренные сроки», - отметили в госкомпании.

В пресс-службе обратили внимание, что «Дайджест групп» уже вторая компания, которая блокирует эти 5 тендеров: раньше торги пыталось обжаловать «Европейский Энергетический Альянс», жалоба которого была оставлена без рассмотрения.

Сообщается, что закупка дизельного топлива по формуле уже доказала свою эффективность и получила поддержку у контрагентов. «С середины февраля 2018 года «Укрзализныця» законтрактовала уже 120 тыс. тонн дизельного топлива с формульным перерасчетом его стоимости. За этот период поставлен почти весь объем законтрактованного дизтоплива. Поэтому для отрасли чрезвычайно важно, что актуальные 5 тендеров разблокированы», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что негативной тенденцией становится то, что малоизвестные компании без веских аргументов и оснований, из-за обжалования в АМКУ, и как показывает указанный случай, неправомерно блокируют важные закупки, значительно затягивают приобретение необходимых для отрасли материалов.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" является крупнейшим потребителем дизельного топлива в Украине, ее годовая потребность составляет 300-350 тыс. тонн. С апреля 2017 года компания перешла на закупки через систему Prozorro, однако несовершенство тендерной документации позволяет участникам тендеров постоянно блокировать торги. В связи с этим "Укрзализныця" начала закупку дизельного топлива с применением формульного изменения цены с учетом показателей Platts (международная, глобальная унифицированная система информационного мониторинга за динамикой рынка и ценообразованием в добывающей и топливно-энергетической промышленности).

До применения формульного ценообразования неоднократно повторялись случаи, когда компания-победитель тендера «Укрзализныци», которая предложила самую низкую цену, заключала допсоглашение и добивалась поднятия закупочной стоимости топлива на 10% (эта норма была разрешена законом).

В августе прошлого года министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что убытки «Укрзализныци» от коррупции и неэффективного использования средств составляют 10-15 млрд грн в год. По его словам, эти деньги можно было бы направить на закупку новых локомотивов и запуск новых программ по обновлению подвижного состава.