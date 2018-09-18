Еврокомиссия заподозрила в сговоре Daimler, BMW и Volkswagen

ЕК оценит, нарушили ли автопроизводители антимонопольные правила ЕС, чтобы избежать конкуренции при разработке и внедрении технологии очистки выбросов бензиновых и дизельных легковых автомобилей.

Европейская комиссия объявила о начале официального расследования против немецких автопроизводителей BMW, Daimler и Volkswagen (бренды Volkswagen, Audi и Porsche).

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Об этом говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии, передает «Европейская правда».

Еврокомиссия оценит, нарушили ли автопроизводители антимонопольные правила ЕС, чтобы избежать конкуренции при разработке и внедрении технологии очистки выбросов бензиновых и дизельных легковых автомобилей.

"Эти технологии направлены на то, чтобы легковые автомобили стали менее вредными для окружающей среды. Этот сговор, если он будет доказан, может лишить потребителей возможности покупать менее загрязняющие машины, несмотря на то, что технология доступна для производителей", - заявила еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер.

В октябре 2017 года Еврокомиссия провела проверки на предприятиях BMW, Daimler, Volkswagen и Audi в Германии, однако не получила однозначных доказательств сговора.

"Углубленное расследование комиссии сосредотачивается на информации, которая свидетельствует о том, что BMW, Daimler, Volkswagen, Audi и Porsche, которых также называют "кругом пяти", участвовали в заседаниях, где обсуждали, в частности, разработку и внедрение технологий для ограничения выбросов вредных выхлопов автомобилей", - отметили в Еврокомиссии.

Переговоры касались систем каталитического восстановления, используемые для снижения выбросов оксидов азота дизельных двигателей, и фильтров улавливания твердых частиц Otto для бензиновых двигателей.