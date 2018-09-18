Депутаты сделали шаг к увеличению штрафов за непристегнутый ремень в 17 раз (видео)

ВР увеличивает штрафы за неиспользование ремней безопасности и шлемов с 51 до 850 гривень.

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в статью 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях» (о снижении смертности и травматизма на дорогах Украины путем увеличения уровня пользования ремнями безопасности и шлемами) (регистрационный номер 8492).

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Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 240 народных депутатов Украины.

Законопроектом предлагается внести изменения в часть 5 статьи 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях и усилить административную ответственность за нарушение правил пользования ремнями безопасности и шлемами с 51 до 850 гривень.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что, по официальным данным Национальной полиции Украины, ежегодно на дорогах Украины гибнет не менее 3,5 тысячи человек и травмируются не менее 35 тысяч. «То есть ежедневно на дорогах Украины гибнет более 9 человек. По этим показателям аварийности и последствиями дорожно-транспортных происшествий, Украина является одним из лидеров среди европейских стран», - отмечается в пояснительной записке.

При этом отмечается, что наиболее действенным средством защиты водителей и пассажиров при ДТП является использование ремней безопасности. По данным Всемирной организации здравоохранения, эффективность ремней безопасности для спасения жизней составляет около 50% ДТП, результатом которых в случае неиспользования ремней стала бы смерть водителя и пассажиров.

В пояснительной записке подчеркивается, что уровень пользования ремнями безопасности в Украине самый низкий среди всех стран Европы. Лишь 15% водителей пользуются ремнями безопасности, об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного в 2017 году. Например, во Франции 99% водителей постоянно используют ремни безопасности, Чехии - 97%, Словении - 93%, Польше - 83%.

По данным ВОЗ, большое количество летальных случаев при пользовании мотоциклами и мопедами происходит вследствие тяжелой травмы головы. Использование мотошлемов может снизить риск гибели до 40% и снизить риск тяжелых травм примерно на 70%.