«Укрзализниця» полностью прекращает железнодорожное сообщение с Крымом

«Укрзализныця» в связи с мерами безопасности с 27 декабря ограничивает маршрут курсирования поездов, следующих в Крым, до станций Новоалексеевка и Херсон.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

«С целью обеспечения безопасности движения «Укрзализныця» ограничивает маршрут курсирования поездов крымского направления до станций Новоалексеевка и Херсон. Поезда, которые будут отправляться в рейс, начиная с 27 декабря, будут доезжать до указанных станций», - говорится в сообщении.

В частности, как отмечает «Укрзализныця», до станции Новоалексеевка будут курсировать поезда № 11/12 Киев - Симферополь, № 28/27 Киев - Севастополь, № 88/87 Ковель - Симферополь, № 86/85 Львов - Симферополь, № 90/144- 143/89 Днепропетровск, Кривой Рог - Симферополь и № 92/81 - 82/92 Кременчуг (Полтава), Харьков - Симферополь.

До станции Херсон будет следовать поезда № 310/309 Одесса - Симферополь и № 132/131 Хмельницкий - Симферополь.

Кроме этого, будут отменены три международных поезда:

- № 40/98 - 97/39 Симферополь, Керчь - Москва отменены из Симферополя, Керчи и Москвы с 28 декабря;

- № 68/618/668-667/6617/67 Севастополь, Симферополь, Евпатория - Москва отменены из Севастополя, Симферополя, Евпатории 29 декабря, а из Москвы с 27 декабря;

- № 100/99 Минск - Симферополь (с группой вагонов №56/55 Сумы - Симферополь) отменен из Минска и Сум с 27 декабря, из Симферополя с 28 декабря.

Читайте такжеВзрыв на железнодорожных путях в Одессе классифицирован как терактПассажирам, которые откажутся от поездки, средства будут возвращены в полном объеме на станциях отправления поездов. Для этого пассажирам нужно обратиться в железнодорожные кассы возврата билетов. Также пассажиры смогут вернуть деньги за непроследованное расстояние. Для этого нужно обратиться в железнодорожную кассу станции высадки/посадки, где на билете будет поставлена специальная отметка. После этого пассажир должен написать претензионное письмо в адрес пассажирской службы железной дороги, к которому приложить оригинал проездного документа с отметкой и указать полностью фамилию, имя и отчество, адрес и паспортные данные пассажира. Деньги будут возвращены денежным переводом.

Также с 26 декабря введена конвенция о запрете перевозки железнодорожным транспортом любых грузов между материковой частью Украины и Крымом.