В США начали расследование в отношении Tesla из-за заявлений Маска

Акции Tesla 18 сентября упали на 3,4%. Общее падение в течение 2018 года – 8,5%.

Компания по производству электромобилей Tesla стала объектом внимания Департамента юстиции Соединенных Штатов через публичные заявления своего основателя и директора Илона Маска, сообщает американское издание Bloomberg.

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Федеральные прокуроры начали расследование о вероятном мошенничестве после того, как Илон Маск в прошлом месяце заявил, что думает, не выкупить ли компанию Tesla у акционеров, передает «Радио Свобода».

«Размышляю над тем, чтобы сделать Tesla частной по цене 420 долларов (за акцию – ред.). Деньги есть», – написал он тогда. После этого заявления акции компании стремительно выросли.

В Tesla подтвердили, что Минюст связывался с ней. «В прошлом месяце, после заявления Илона, что он думает над покупкой компании, Tesla получила запрос от Департамента юстиции на добровольное предоставление документов, и в своем ответе мы пошли на сотрудничество. Нам не присылали судебных повесток, запросов на дачу показаний или любых других формальных документов. Мы уважаем желание Департамента юстиции получить информацию о деле и верим, что оно будет быстро решено, когда они ознакомятся с полученными данными», – заявили в компании.

Однако расследование прокуратуры в Северном районе штата Калифорния все же вылилось в повестку, которую Комиссия по ценным бумагам и биржам направила компании относительно планов Маска ее выкупить, от которых он впоследствии отказался.

Акции Tesla 18 сентября упали на 3,4%. Общее падение в течение 2018 года – 8,5%.