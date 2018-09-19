Кабмин предлагает увеличить плату за пользование радиочастотным ресурсом

Правительство предлагает в проекте госбюджета на 2019 год увеличить плату за пользование радиочастотным ресурсом до 2,81 млрд грн.

Кабинет министров предлагает в проекте государственного бюджета на 2019 год увеличить плату за пользование радиочастотным ресурсом до 2,81 млрд грн.

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Такая цифра заложена в законопроекте №9000 «О Государственном бюджете на 2019 год», текст которого обнародован на сайте Верховной Рады.

При этом, в бюджете на 2018 год за пользование ресурсом заложены поступления на сумму 2,54 млрд грн.

Как сообщалось, мобильные операторы суммарно уплатили в госбюджет Украины за лицензии на 3G и 4G-связь свыше 20 млрд грн. В частности, "большая тройка" операторов - «Киевстар», Vodafone и lifecell заплатили за лицензии на 4G-связь в диапазоне 1800 МГц 5,424 млрд грн.