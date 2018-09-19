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Стало известно, сколько Qatar Airways потеряла из-за блокады Катара

13:03, 19 сентября 2018
Транспорт/Связь
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Qatar пришлось переориентироваться на другие направления \ Фото : avioners.net

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В отчете компании говорится, что для перевозчика этот год стал «самым непростым за последние 20 лет», передает kommersant.

Как сообщал УНИАН, 5 июня 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет, Мальдивы, Йемен и Ливия заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром в связи с тем, что власти эмирата якобы спонсируют террористические организации и вмешиваются в дела других стран. Среди прочего, страны запретили катарским самолетам залетать в свое воздушное пространство.

В связи с этим Qatar Airways пришлось закрыть 18 направлений, однако в отчете компании говорится, что перевозчик открыл 14 новых направлений. Отмечается, что переориентация на другие направления потребовала больших расходов. Прибыль компании в 2017/2018 финансовом году составила $2,6 млрд.

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Теги: #блокада#Катар#Qatar Airways