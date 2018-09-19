Кабмин может передать региональные аэропорты в концессию

По мнению министра инфраструктуры, региональные аэропорты могут представлять интерес для инвесторов.

Кабинет министров Украины рассматривает вопрос передачи в концессию региональных аэропортов, которые работают с невысокими показателями загрузки или только планируют возобновить свою работу.

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Об этом журналистам рассказал министр инфраструктуры Владимир Омелян, отвечая на вопрос об интересе инвесторов к участию в конкурсе на концессию украинских морпортов.

"В дальнейшем мы готовы перейти к концессии других объектов - не только в морской отрасли, но и в строительстве новых платных дорог параллельно с существующими бесплатными, а также в аэропортовой отрасли. Мы сейчас готовим региональные аэропорты, которые или работают с невысокими показателями загрузки, или планируются к возобновлению работы. Мы считаем, что они также могут представлять интерес для инвесторов", - сказал Омелян.

Как сообщал УНИАН, в начале сентября Омелян сообщил, что на участие в конкурсе на концессию морских портов Херсон и Ольвия, который должен состояться в этом году, заявки подали более 20 компаний.

в прошлом году Администрация морских портов Украины (АМПУ) и Европейский банк реконструкции и развития подписали договор о финансировании разработки технико-экономического обоснования (ТЭО) проектов концессии Херсонского морского торгового порта и стивидорной компании "Ольвия". Тогда руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс заявил, что, по предварительным расчетам, передача двух госстивидоров в концессию будет способствовать увеличению грузопотока не менее чем на 5,5 миллиона тонн и привлечению инвестиций в объеме до 140 миллионов долларов.