На Ривненщине заблокировали две трассы - требуют ремонта дорог (видео)

Чтобы не образовалось километровых пробок, по несколько автомобилей все же пропускают.

Активисты заблокировали две трассы в Ривненской области требованиям сделать качественный ремонт дорог. Читайте также"Укравтодор" определился, какие дороги отремонтирует в 2019 году Об этом сообщает ТСН.ua. "Утром две трассы - "Киев-Чоп" и "Киев-Ковель" частично заблокировали активисты с требованиями сделать качественный ремонт дорог", - говорится в сообщении. Несколько десятков человек ходят пешеходными переходами, блокируя движение транспорта. Чтобы не образовалось километровых пробок, по несколько автомобилей все же пропускают. Акция - анонсируют - продлится как минимум до 17 часов.

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