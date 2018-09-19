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На Ривненщине заблокировали две трассы - требуют ремонта дорог (видео)

14:00, 19 сентября 2018
Транспорт/Связь
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Блокирование трасс продлится минимум до 17 часов / фото ТСН.ua

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Об этом сообщает ТСН.ua.

"Утром две трассы - "Киев-Чоп" и "Киев-Ковель" частично заблокировали активисты с требованиями сделать качественный ремонт дорог", - говорится в сообщении.

Несколько десятков человек ходят пешеходными переходами, блокируя движение транспорта. Чтобы не образовалось километровых пробок, по несколько автомобилей все же пропускают.

Акция - анонсируют - продлится как минимум до 17 часов.

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Теги: #Ривненщина#ремонт дорог#блокирование трассы