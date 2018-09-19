Жители и власти Днепра требуют от правительства начать реконструкцию местного аэропорта

В обращении депутатов горсовета Днепра отмечается, что город, будучи крупным деловым и промышленным центром Украины, "остается без надлежащего авиасообщения".

Жители и власти Днепра просят правительство помочь Ярославскому построить новый аэропорт

Депутаты городского совета Днепра поддержали петицию горожан о строительстве нового аэропорта и обратились к Кабинету Министров Украины с просьбой выделить средства из госбюджета на реконструкцию взлетно-посадочной полосы и аэродрома.

В обращении депутатов горсовета Днепра отмечается, что город, будучи крупным деловым и промышленным центром Украины, «остается без надлежащего авиасообщения. Например, перелет из Днепра в Киев стоит дороже, чем перелет из Киева в Копенгаген или Лондон, — обращают внимание авторы обращения — Поэтому большинство жителей нашего города вынуждены тратить дополнительные средства».

«Международный аэропорт Днепра закрыт для большинства перевозчиков, сократил количество рейсов и пребывает в ненадлежащем состоянии, что пагубно влияет на экономическое развитие региона и страны в целом, — описывают ситуацию авторы обращения к правительству. Таким образом, депутаты горсовета Днепра поддержали инициативу мэра города Бориса Филатова, который выступает за привлечение частного инвестора для возведения современного терминала аэропорта и добивается, чтобы правительство выделило деньги на реконструкцию взлетно-посадочной полосы (как объекта стратегического, гражданского и военного назначения.

В своем обращении городской депутатский корпус Днепра напоминает, что частный инвестор для строительства нового аэровокзала есть.

Владелец и президент группы DCH Александр Ярославский ранее заявил, что намерен создать в Днепре аэропорт того же уровня, что и в Харькове - и даже большей «мощности». Предполагается, что базовая пропускная способность аэропорта в Днепре составит до 3,5-4 млн. человек — это на порядки больше того пассажиропотока, который местный аэропорт может обслужить сейчас.

«Я бы взял 2,5-3 года – с момента, как только первая лопата воткнется. Я думаю, тысячи три рабочих на объект мы можем вывести. Излишеств мы не будем устраивать, но не пожалеем денег (где-то порядка $60-70 млн.)», — рассказал Ярославский.

«Взлетной полосы нет. Она в ужасном состоянии, — описал состояние аэропорта Днепра в одном из недавних интервью Владимир Омелян, министр инфраструктуры Украины, — Нужно полностью строить новую. Терминал там тоже плохой. Публичное обязательство о том, что готов построить терминал за свой счет, дал Ярославский. Государство начинает строить взлетную полосу, Ярославский — терминал»

14 сентября Кабинет Министров Украины одобрил проект бюджета-2019 и направил его на рассмотрение Верховной Рады и Президента Украины. Обращение депутатв Днепровского горсовета предполагает, что в документе должно быть предусмотрено финансирование строительства взлетно-посадочной полосы местного аэропорта.

Международный аэропорт Харькова, наряду с другими объектами инфраструктуры города, был построен группой компаний DCH Александра Ярославского в рамках подготовки «первой столицы» к проведению Чемпионата Европы по футболу в 2012 году (Евро-2012). Общий объем инвестиций бизнесмена в проект, включая в строительство нового аэровокзального комплекса и реконструкцию старого, составил свыше 107 млн долларов. Государство инвестировало сопоставимую сумму в реконструкцию находящегося в госсобственности аэродрома.

Сейчас Международный аэропорт «Харьков» входит в авторитетный международный рейтинг ACI EUROPE, который составляет Международный совет аэропортов. Сегодня в перечне авиакомпаний, осуществляющих регулярные международные авиарейсы из Харькова, лидеры международных пассажирских авиаперевозок, среди которых Wizz Air, Turkish Airlines, Georgian Airlines, SkyUp, JoinUp, FlyDubai и многие другие.