Lufthansa увеличит офис сервисного центра во Львове

Таким образом, общий штат офиса Lufthansa Group во Львове составит почти 200 человек.

Lufthansa Group осенью увеличит офис сервисного центра во Львове, что даст 60 новых рабочих мест.

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Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный директор Lufthansa Group в Украине, Армении, Беларуси, Грузии, Азербайджане и Туркменистане Рене Койнзак на пресс-конференции в Киеве.

«Во Львове находится наш сервисный центр, который предоставляет услуги Austrian airlines. Скоро мы увеличим размер нашего офисного помещения с 900 до 1400 кв. м. Таким образом, мы сможем увеличить количество рабочих мест. Мы возьмём на работу дополнительно 60 сотрудников. Таким образом, общий штат составит почти 200 человек», - сказал он.

Присутствовавший на пресс-конференции вице-президент по продажам Lufthansa Group в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке Штефан Кройцпайнтнер, в свою очередь, отметил, что главным фактором в пользу размещения сервисного центра в Украине стало знание иностранных языков.

«Поскольку мы предоставляем услуги не только для рынка Украины, но для многих европейских стран и стран Востока. Знание языка не везде можно найти. Это отличает этот город от других. Этот центр работает на 17 языках. По сравнению с другими центрами в мире, это большое количество языков, которыми владеют работники", - добавил он.

Справка УНИАН. Группе авиакомпаний Lufthansa Group в сфере пассажирских авиаперевозок, помимо одноименного бренда, принадлежат Austrian Airlines, Swiss Airlines, Eurowings (включая Germanwings) и Brussels Airlines, а также доля в турецкой SunExpress.

Lufthansa Group осуществляет 91 рейс в неделю из Украины в европейские города. Авиакомпании группы летают из Киева, Днепра, Одессы и Львова. В январе-августе группа перевезла 551 тыс. человек, что больше на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В целом, сеть Lufthansa Group обслуживает 343 направления в 103 странах.