Гройсман поручил разобраться с дефицитом грузовых вагонов

По словам премьер-министра, он не позволит "не давать возможности перевозить продукцию, которая прозизводится украинскими руками".

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил наблюдательному совету и правлению акционерной госкомпании "Укрзализныця" провести встречу с профильными промышленными ассоциациями относительно проблемы дефицита грузовых вагонов, о результатах которой отчитаться перед правительством.

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Такое поручение премьер-министр дал во время заседания правительства в среду.

"Относительно инфраструктуры и "Укрзализныци". Я слышу из разных источников, что есть проблемы, неэффективность и так далее. Мы создали новый наблюдательный совет из независимых специалистов, на мой взгляд, очень неплохой, для того, чтобы они управляли компанией рыночно. Будет поручение правительства, чтобы и правление, и наблюдательный совет встретились со всеми ассоциациями немедленно и создали четкий перечень проблемных вопросов, которые требуют решения. Если что-то необходимо со стороны правительства, пожалуйста, мы готовы это сделать. Но не давать возможности перевозить продукцию, которая производится украинскими руками, я никому не позволю", - заявил Гройсман.

Он также дал поручение отчитаться о результатах встречи.

"На следующей неделе, я прошу, чтобы мне доложили о проблемах, и я заслушаю", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, в июле, выступая в Верховной Раде, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что «Укрзализныця» столкнулась с проблемой дефицита вагонов и подвижного состава из-за коррупционных схем.

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян заявлял, что «Укрзализныця» не успевает выполнять все заявки бизнеса на перевозки промышленных грузов по железной дороге и превращается в «тромб» национальной экономики, сдерживая наращивание производства заказчиками ее услуг. По словам Омеляна, убытки «Укрзализныци» от коррупции и неэффективного использования средств составляют 10-15 млрд грн в год. Он также заявил, что хаос с грузовыми перевозками усилился в связи с неквалифицированными управленческими решениями менеджмента "Укразализныци".

В свою очередь, президент объединения «Укрметаллургпром» Александр Каленков заявил, что ситуация с железнодорожными грузоперевозками в Украине за июль-август критически ухудшилась и требует срочного вмешательства Кабинета министров. По его словам, за июль-август число брошенных составов возросло до 320, а затоваренность складских площадей горно-обогатительных комбинатов готовой железорудной продукцией уже в четыре раза превышает нормативы. В результате ГОКи вынуждены снижать объемы производства.