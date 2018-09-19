Кабмин восстановил Ноняка в должности главы Укртрансбезопасности

Ранее правительство отстранило Ноняка от занимаемой должности на время проведения проверки.

Кабинет министров Украины восстановил в должности главу Госслужбы по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность) Михаила Ноняка, который был отстранен от работы на время проведения расследования.

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Об этом сообщил Ноняк на своей странице в Facebook.

"Всё, что нас не убивает, делает нас сильнее. Административная проверка, которая длилась рекордно долго (вместо ожидаемого месяца почти полгода), рассмотрев огромное количество сфабрикованных материалов, завершилась не в пользу лоббистов фейковых реформ. Сегодня правительство приняло справедливое и взвешенное решение, с сегодняшнего дня мой вынужденный "отпуск" завершен», - написал он.

Ноняк заявил, что против него велась кампания по дискредитации его как человека, как должностного лица, с задействованием значительных финансовых и административных ресурсов.

"Идя на должность председателя Укртрансбезопасности с четким намерением создать с нуля сильную, эффективную службу, я безжалостно "ломал" старую номенклатурную систему. И она пошла в наступление. Не по детски жестко! И все это время я не позволял себе никаких эмоций. Я считал, что чиновнику моего ранга не пристало ставить государственные интересы в зависимость от мелких эмоций. Поэтому ни разу не поддался искушению использовать доступные мне, как служащему, площадки (брифинги, пресс-конференции, интервью и комментарии) для того, чтобы выяснять отношения с оппонентами. Ничего личного. Меня не для этого позвал на эту должность народ. От меня ждут результата. Результатом моей работы должна быть безопасность пассажиров, которые без боязни ездят по украинским дорогам. К работе! Многое придется наверстывать", - написал он.

Как сообщал УНИАН, 22 марта министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян обратился к правительству с предложением уволить главу Государственной службы Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность) Михаила Ноняка.

11 апреля Кабмин отстранил Ноняка от должности на время расследования.

Недовольство министра вызвала непрозрачная работа службы. К тому же, 6 апреля сотрудники СБУ задержали чиновника Укртрансбезопасности, который требовал от предпринимателя 38 тысяч долларов взятки за выдачу разрешений на международные грузовые перевозки, мотивируя это "дефицитом" соответствующих бланков. Отмечается, что за каждый оформленный документ чиновник получал от 100 до 500 долларов США при официальной стоимости бланка 49 гривень.

В свою очередь, Ноняк ранее заявлял об отсутствии поддержки со стороны Министерства инфраструктуры в вопросе изменения нормативно-правовой базы для снижения коррупционных рисков, а также в вопросе перевода услуг, которые предоставляет Укртрансбезопасность, в электронный формат.

Кабинет министров Украины на заседании 20 апреля 2016 года принял решение назначить главой Укртрансбезопасности Михаила Ноняка, который до назначения занимал должность заместителя главы этой службы.

В сентябре 2014 года Кабинет министров начал реорганизацию Государственной инспекции по безопасности на наземном транспорте (Укртрансинспекция) и Государственной инспекции по безопасности на морском и речном транспорте (Укрморречинспекция) путем их слияния и создания единого ведомства – Государственной службы Украины по безопасности на транспорте. В феврале 2015 года Кабмин утвердил положение о создании нового органа – Государственной службы по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность).