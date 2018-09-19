В Киеве до конца октября будет ограничено движение транспорта на Северном мосту

Ограничения будут действовать в направлении жилого массива Троещина.

С 05:00 20 сентября до 28 октября в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия тротуара на Северном мосту через Днепр будет частично ограничено движение.

Об этом сообщили в пресс-службе КК «Киевавтодор».

Читайте такжеВ Киеве мост Патона из-за аварии превратился в водопад (фото, видео)

Ограничения будут действовать в первой полосе движения в направлении жилого массива Троещина.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Как сообщал УНИАН, в «Киевавтодоре» заявили, что ремонтники на Южном мосту будут работать всегда.