В Киеве до конца октября будет ограничено движение транспорта на Северном мосту
16:52, 19 сентября 2018Транспорт/Связь
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Ограничения будут действовать в направлении жилого массива Троещина.
В столице до конца октября ограничат движение на Северном мосту / фото УНИАН
С 05:00 20 сентября до 28 октября в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия тротуара на Северном мосту через Днепр будет частично ограничено движение.
Об этом сообщили в пресс-службе КК «Киевавтодор».
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Ограничения будут действовать в первой полосе движения в направлении жилого массива Троещина.
Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.
Как сообщал УНИАН, в «Киевавтодоре» заявили, что ремонтники на Южном мосту будут работать всегда.
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