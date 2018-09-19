В Украине вскоре могут появиться электровозы от Alstom и CRRC

По словам главы "Укрзализныци" Кравцова, компания уже имеет партнера-поставщика тепловозов и до конца этого года должна определиться со стратегическим партнером по производству электровозов.

Акционерная госкомпания "Укрзализныця" подписала меморандумы о сотрудничестве с компаниями-производителями железнодорожного транспорта Alstom и CRRC относительно покупки электровозов.

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Как сообщила пресс-служба "Укрзализныци", подписание состоялось во время выставки InnoTrans 2018, проходящей в Берлине.

При этом на вопрос УНИАН относительно деталей меморандума в пресс-службе "Укрзализныци" не ответили.

По словам главы "Укрзализныци" Евгения Кравцова, компания уже имеет партнера-поставщика тепловозов и до конца этого года должна определиться со стратегическим партнером по производству электровозов.

"Потребности компании приобрести не менее 200 локомотивов в течение следующих семи лет, а к 2029 году - до 500 новых электровозов. Если грузовые и пассажирские вагоны способны изготовить отечественные производители, то к производству современных локомотивов должны привлечь иностранные компании, поэтому проводим переговоры с четырьмя крупнейшими мировыми производителями", - цитирует пресс-служба Кравцова.

Он отметил, что Alstom является одним из лидеров в производстве электровозов, который имеет значительный опыт их изготовления для колеи 1520.

Компания CRRC также является одним из крупнейших в мире производителей железнодорожной техники и оборудования. "Я доволен, что подписанными меморандумами мы положили начало нашему сотрудничеству с французской и китайской компаниями. Наша стратегическая цель - обновление парка локомотивов. На сегодня мы уже имеем стратегического партнера в поставке тепловозов. И поэтому активно изучаем возможности эффективного сотрудничества по обновлению парка электровозов", - сказал Кравцов.

В пресс-службе отметили, что сейчас в Украине электрифицировано около 47% путей, а недавно правительством поставлена задача в течение двух лет довести объем электрифицированных участков до 54%.

Согласно сообщению, принципиальной позицией менеджмента "Укрзализныци" является локализация производства в Украине. "Мы заинтересованы найти надежного партнера для обновления нашего электровозного парка. Однако ключевым требованием является локализация производства в Украине, ведь страна имеет достаточно мощностей и опыта для производства и обслуживания новых локомотивов", - подчеркнул Кравцов.

Отмечается, что CRRC представила "Укрзализныце" свои возможности по изготовлению и модернизации тягового подвижного состава, поделилась информацией об успешно реализованных проектах для белорусских и казахстанских железных дорог, которые по техническим параметрам похожи на украинские.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" подписала с американской компанией General Electric рамочное соглашение о поставке до 225 локомотивов с локализацией производства в Украине до 40% на сумму 1 миллиард долларов.

В рамках реализации первого этапа соглашения заключен договор купли-продажи между General Electric и "Укрэксимбанком" на поставку в конце 2018 года и в начале 2019 года 30 грузовых дизельных локомотивов GE TE33AC с уровнем локализации производства в Украине 10%.

Цена покупки 30 локомотивов General Electric "Укрзализныцей" составляет 4,68 миллиона долларов за единицу.