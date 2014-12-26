Тарифы на перевозку грузов железнодорожным транспортом поднимут на 30%

В пресс-службе министерства УНИАН уточнили, что тариф на перевозку каменного угля возрастет в феврале следующего года лишь на 10%, а после окончания отопительного сезона – с апреля – на 18,2%.

«При падении объемов перевозок, росте цен на продукцию для нужд отрасли, увеличении сумм долговых обязательств из-за повышения курса иностранных валют, повреждения инфраструктуры в зоне АТО, 90% изношенности подвижного состава и необходимости дотировать пассажирские перевозки, такая индексация грузовых тарифов хотя бы частично стабилизирует финансовое состояние украинской железной дороги», - сказано в сообщении.

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В сообщении отмечается, что по итогам 2014 года ожидается, что железные дороги недополучат более 4 млрд грн доходов от перевозок, тогда как после повышения грузовых тарифов в феврале на 30% и с учетом перекрестного субсидирования социальных пассажирских перевозок за счет прибыли от грузовых, рентабельность перевозок в 2015 году ожидается на уровне 14%.

«Грузоотправители предварительно были ознакомлены с необходимостью повысить железнодорожные тарифы как минимум на указанный процент. Ведь с учетом требований рынка, в соответствии с порядком пересмотра тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом, индексация должна составлять 191%», - отметили в пресс-службе.

Соответствующий текст проекта приказа Мининфраструктуры «О внесении изменений в Коэффициенты, применяемые к тарифам Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины и связанные с ними услуги» опубликован на официальном сайте министерства.

Также сообщается, что Мининфраструктуры выступает за разделение ж/д тарифа на социальный и рыночный компоненты и отмену перекрестного субсидирования.

"Над изменением структуры формирования железнодорожного тарифа уже начата работа с экспертной средой", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее заместитель министра инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что министерство приняло решение повысить тарифы на грузовые перевозки железнодорожным транспортом, однако не уточнил процент роста тарифа.

В ноябре Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") сообщила о том, что во исполнение поручения Кабинета министров готовит проект нормативного акта о повышении тарифов на железнодорожные грузовые перевозки на 30% с 1 февраля 2015 года.

В июле этого года "Укрзализныця" повысила тарифы на грузоперевозки по Украине на 12,5% по отношению к 2013 году.

Справка УНИАН. Тарифы на перевозку грузов в пределах Украины являются государственно регулируемыми и устанавливаются Мининфраструктуры по согласованию с Минэкономразвития и Минфином.

Убытки «Укрзализныци» от пассажирских перевозок с 2008 по 2013 годы составили 33,5 млрд грн. В условиях жестко регулируемых тарифов на перевозку и отсутствия государственных дотаций до уровня нулевой рентабельности, железные дороги Украины традиционно покрывают их самостоятельно путем перекрестного субсидирования пассажирских перевозок за счет грузовых.

Стоимость проезда по украинским железным дорогам является самой низкой среди стран СНГ.