Нацкомиссия повысила с ноября тарифы на стационарный телефон

По словам представителя "Укртелекома", повышение составит 17% для жителей города и 18,8% - села.

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), утвердила двухэтапное повышение на фиксированную телефонную связь.

Читайте также«Укртелеком» готовит эксперимент: заменит фиксированную связь мобильной

Об этом говорится в решении регулятора.

"Комиссия приняла решение об утверждении предельных тарифов на общедоступные телекоммуникационные услуги и признании утратившим силу решения НКРСИ от 28 ноября 2017 № 606", - говорится в сообщении.

В комментарии УНИАН директор департамента корпоративных коммуникаций "Укртелекома" Михаил Шуранов отметил, что сейчас предложение по тарифам передано на окончательное утверждение в Министерство юстиции.

"После утверждения и публикации тарифы вступят в силу", - сообщил он.

По словам Шуранова, последний раз предельные тарифы изменялись осенью 2017 года.

"Они базировались на себестоимости услуг четвертого квартала 2016 года. Учитывая изменения затрат на содержание и обслуживание сетей в 2017 и 2018 годах, в частности, значительного роста размера минимальной заработной платы, цен на энергоносители, компания вынуждена была обратиться в НКРСИ с просьбой о пересмотре предельных тарифов на фиксированную телефонию", - сообщил директор департамента.

По его словам, согласно проведенным экономическим расчетам по итогам первого квартала 2018 года, существующий размер предельных тарифов на фиксированную телефонию ниже себестоимости оказания услуги и в городах, и, в особенности, в селах.

"Сегодня обслуживание одной телефонной линии в среднем обходится компании в 48,3 гривни в городах и райцентрах (при действующих предельных тарифах НКРСИ в 43,8 гривни) и 69,6 гривни в селах и пгт (действующий тариф - 39,68 гривни). Вместе с тем, компания тратит немало ресурсов на текущее обслуживание и восстановление вырезанных телефонных линий. Такая ситуация наносит "Укртелекому" регулярные убытки от предоставления ключевой услуги компании. Поэтому "Укртелеком" обратился в НКРСИ, как государственный регулятор на рынке связи, с просьбой пересмотреть предельные тарифы, предоставив все необходимые расчеты для обоснования. Предложенные изменения в предельных тарифах были согласованы НКРСИ", - пояснил Шуранов.

Изменения предусматривают два этапа: с ноября текущего года на 17% вырастет тариф для населения в городе (от 3-7 гривень), а в селах - на 18,8% (3-7 гривень). С начала 2019 года - для населения и юридических лиц в городах повышение составит 9% (от 2 - до 5 гривень), для сельских юридических лиц - 12% (3-6 гривень), для бюджетных учреждений - 14,7% (3-7 гривень), для сельского населения тариф повысится на 18,7% (4-9 гривень в зависимости от типа подключения (отдельная линия, спаренная, почасовой или без почасовой тарификации и т.п.).

Как сообщал УНИАН, ранее "Укртелеком" обратился в НКРСИ с просьбой рассмотреть повышение предельных тарифов на фиксированную телефонную связь на 14% с ноября 2018 года и еще на 10% с января 2019 года в связи с ростом себестоимости предоставления услуги.