Местные бюджеты будут получать 13% акциза с горючего – Минфин

Соответствующее решение принял Кабинет министров.

Местные бюджеты во втором полугодии 2018 года будут автоматически получать 13,44% акцизного налога с горючего, сообщили в Министерстве финансов Украины.

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По информации Минфина, соответствующее решение принял Кабинет министров, изменив порядок зачисления в 218 году в общий фонд бюджетов местного самоуправления части акцизного налога с произведенного в Украине и ввозимого на таможенную территорию нашей страны топлива.

Минфин отметил, что это решение позволит увеличить финансирование местных бюджетов во втором полугодии текущего года.

Как сообщал УНИАН, реализаторы топлива в 2017 году увеличили уплату акцизного налога, который является составной частью розничной цены на нефтепродукты, на 24% - до 46,1 миллиарда гривень.