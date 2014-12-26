Украина прекращает автобусное сообщение с оккупированным Россией Крымом

Укртрансинспекция направила письма автомобильным перевозчикам и владельцам автобусных станций с требованием прекратить с 26 декабря продажи билетов и перевозки пассажиров на автобусных маршрутах, соединяющих материковую часть Украины с территории Автономной Республики Крым.

Как сообщается на официальном сайте Государственной инспекции Украины по безопасности на наземном транспорте, такие меры приняты "в связи с обострением ситуации в Автономной Республике Крым и вторжением на территорию Украины вооруженных формирований, экстремистски настроенных лиц и военной агрессией со стороны Российской Федерации и с целью избежания угрозы жизни и здоровью пассажиров".

Читайте также«Укрзализниця» полностью прекращает железнодорожное сообщение с КрымомКроме того, руководителям территориальных органов Укртрансинспекции поручено под персональную ответственность немедленно довести до сведения автомобильных перевозчиков и объединений автобусных станций информацию относительно требования прекращения перевозки пассажиров и продажи билетов на автобусных маршрутах, соединяющих материковую часть Украины с территории Автономной Республики Крым.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» полностью прекращает железнодорожное сообщение с Крымом. В связи с мерами безопасности с 27 декабря ограничивается маршрут следования поездов в Крым до станций Новоалексеевка и Херсон.