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Киевлян предупредили об "особом режиме работы" метро из-за старта "Динамо" в Лиге Европы

02:47, 20 сентября 2018
Транспорт/Связь
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Вечером не будет работать станция метро «Олимпийская» / фото УНИАН

Об этом говорится в сообщении КП «Киевский метрополитен» в микроблоге Twitter.

"Футбол: 20 сентября особый режим работы станций с 19:00 до 20:00", - говорится в сообщении.

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В частности, станция "Олимпийская" не будет работать, станция "Льва Толстого" закрывается на вход, а "Дворец спорта" - закрывается на выход.

Также сказано, что после 21:00 возможно ограничение входа на эти станции.

"Мы меняем режим работы во время массовых мероприятий ради безопасности пассажиров", - заявили в метрополитене.

Сегодня вечером на стадионе НСК "Олимпийский" состоится матч первого тура группового этапа Лига Европы УЕФА между командами "Динамо" (Киев, Украина) и "Астана" (Казахстан).

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Теги: #Киев#Динамо#метро