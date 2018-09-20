Киевлян предупредили об "особом режиме работы" метро из-за старта "Динамо" в Лиге Европы

Станция «Площадь Льва Толстого» закрывается на вход, а «Дворец спорта» – на выход.

В Киеве 20 сентября вечером с 19:00 до 20:00 в работу некоторых станций метро будут внесены изменения в связи с проведением футбольного матча.

Об этом говорится в сообщении КП «Киевский метрополитен» в микроблоге Twitter.

"Футбол: 20 сентября особый режим работы станций с 19:00 до 20:00", - говорится в сообщении.

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В частности, станция "Олимпийская" не будет работать, станция "Льва Толстого" закрывается на вход, а "Дворец спорта" - закрывается на выход.

Также сказано, что после 21:00 возможно ограничение входа на эти станции.

"Мы меняем режим работы во время массовых мероприятий ради безопасности пассажиров", - заявили в метрополитене.

Сегодня вечером на стадионе НСК "Олимпийский" состоится матч первого тура группового этапа Лига Европы УЕФА между командами "Динамо" (Киев, Украина) и "Астана" (Казахстан).