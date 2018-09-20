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На Одесщине активисты разблокировали трассу после 9 дней протеста (видео)

11:41, 20 сентября 2018
Транспорт/Связь
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Протестующие разблокировали трассу государственного значения / фото ТСН.ua

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Об этом сообщает ТСН.ua.

"Люди требуют капитального ремонта дороги. К радикальным действиям их подтолкнула смерть подростка в карете скорой помощи. Медики не успели довезти его до больницы по разбитому покрытию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что глава области пообещал весной начать капитальный ремонт, хотя средств на него нет. Сейчас к зиме грейдерами должны выровнять ямы и залатать дыры.

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Теги: #Одесса#Одесщина#блокирование трассы