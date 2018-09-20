На Одесщине активисты разблокировали трассу после 9 дней протеста (видео)

Люди требуют капитального ремонта дороги.

На Одесщине активисты сняли блокаду с трассы государственного значения после 9 дней протеста.

Читайте такжеНа Ривненщине заблокировали две трассы - требуют ремонта дорог (видео)

Об этом сообщает ТСН.ua.

"Люди требуют капитального ремонта дороги. К радикальным действиям их подтолкнула смерть подростка в карете скорой помощи. Медики не успели довезти его до больницы по разбитому покрытию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что глава области пообещал весной начать капитальный ремонт, хотя средств на него нет. Сейчас к зиме грейдерами должны выровнять ямы и залатать дыры.