Bloomberg: Порты Украины пытаются дотянуться до мировой экономики

Киев ждет инвесторов, однако их приходу мешают уже хорошо знакомые риски.

Блестящие башни, контейнерные краны и гигантские грузовые корабли, пришвартованные к причалам крупнейшего производителя зерна в Европе, должны были бы стать символом аграрной экспортной мощности.

Вместо этого они рассказывают осторожную историю о том, как Украина может потерять еще одну возможность присоединиться к глобальной экономике и стать безопасной гаванью для крупнейших в мире инвесторов, пишет Bloomberg.

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Проблема не только в войне, которая длится уже пятый год и о которой начали забывать. Она также в желании местной власти модернизировать страну, зажатую между Евросоюзом и Россией. Риск в том, что Украина скатывается обратно к кумовству и коррупции, которая стала причиной двух революций за годы независимости.

Правительство продвигается вперед в планах по проведению приватизации припортовых систем, через которые сейчас проходит 66% всего украинского экспорта. Хотя земля, на которой стоят 13 отдельных портов, останется в государственной собственности, правительство хочет продать в частные руки 25% инфраструктуры для обслуживания грузов. Местные предприниматели боятся, что все скупят самые влиятельные в стране бизнесмены.

«Управление портами хуже, чем в советских колхозах», - сказал изданию владелец аграрной корпорации «Нибулон» Алексей Вадатурский.

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Никто не сомневается, что нынешняя система, которая держится на лабиринтах туманного лизинга и других соглашениях, нуждается в оптимизации. Цель – привлечь инвестиции в порты в течение следующих 20 лет. Новый законопроект о концессии портов прошел первое чтение в парламенте, а министр инфраструктуры Украины сказал, что надеется на принятие документа во втором чтении в октябре. Президент Петр Порошенко призвал депутатов завершить процесс до выборов 2019 года. Но несмотря на то, что правительство заявляет о желании привлечь международных инвесторов, преград хватает.

Украина занимает 130-ю строчку в рейтинге восприятия коррупции Transparency International. И это худший показатель в Европе, если не учитывать Россию. Также российская агрессия вносит определенные географические препятствия. Оккупировав Крым, российские войска сдерживают поток судов в порт Мариуполя.

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«Если кто-то захочет инвестировать в эти порты, ему придется хорошо подумать, потому что риск немалый», - сказала главный политический аналитик Центра европейской политики Аманда Пол.

Через 13 портов Украины в прошлом году прошло 133 миллиона тонн грузов. Это менее трети от объемов, которые проходят через крупнейший порт Европы в Роттердаме. Администрация морских портов Украины инвестирует 528 миллионов долларов в портовую инфраструктуру до 2023 года, чтобы укрепить причалы и транспортные соединения. Об этом изданию сказал исполнительный директор ведомства Раивис Вецкаганс. Первые на продажу будут выставлены порты «Ольвия» и «Херсон». Следующие в очереди – «Южный» и «Черноморск».