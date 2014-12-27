Транспортное сообщение с Крымом приостановлено временно - Лысенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь АТО Андрей Лысенко, отвечая на вопросы журналистов.

"Все передвижения, которые связаны с передвижением по территории Украины на территорию, контролируемую террористами и в обратном направлении, - это делается из-за того, что очень высокая вероятность попадания под видом мирных жителей диверсионных групп ... Сейчас очень высокая опасность - сейчас практически каждый день где-то диверсии происходят.

Читайте такжеНа границе с Крымом скопилось более тысячи автомобилей, количество машин продолжает растиПоэтому было принято решение по усилению контроля и обеспечению безопасности граждан от диверсионных групп. Ведь вопрос безопасности наших граждан - это вопрос №1. Это мера является временной. Поэтому просим с пониманием к этому отнестись ", - сказал Лысенко.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» в связи с мерами безопасности с 27 декабря ограничивает маршрут следования поездов, следующих в Крым, до станций Новоалексеевка и Херсон.

Кроме того, по решению Министерства инфраструктуры, по соображениям безопасности с 26 декабря временно приостановлены автомобильные перевозки в Крым.