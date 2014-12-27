Беларусь прекращает движение поездов в Крым

Об этом белорусскому информационному агентству БЕЛТА сообщили представители Белорусской железной дороги по итогам проведенных белорусской и украинской сторонами консультаций.

"В результате переговоров руководителей железнодорожных администраций Беларуси и Украины достигнута договоренность о пропуске ранее отмененного поезда №100/99 сообщением Минск-Симферополь до станции Запорожье", - отметили в БЖД.

Специалисты пояснили, что с 29 декабря поезд будет следовать по маршруту Минск-Запорожье, отправляясь из белорусской столицы по нечетным числам в 7.45, прибывая на конечную станцию в 4.28 следующих суток. Обратно поезд будет отправляться также по нечетным дням в 00.52 и прибывать в Минск в 23.56.

"Пассажиры, ранее купившие билеты на поезд №100/99, могут следовать по этим билетам до станций, расположенных между Минском и Запорожьем", - сообщили представители Белорусской железной дороги.

Читайте такжеУкраина прекращает автобусное сообщение с оккупированным Россией КрымомСпециалисты обратили внимание пассажиров на необходимость уточнять информацию через справочные службы, билетные кассы вокзалов и на официальном сайте БЖД.

Белорусская железная дорога 26 декабря получила телеграмму от железнодорожной администрации "Укрзалiзниця", в соответствии с которой сегодня был отменен поезд №100/99 Минск-Симферополь. Этот состав следовал только до Гомеля с предусмотренными остановками по Беларуси.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» в связи с мерами безопасности с 27 декабря ограничила маршрут следования поездов, следующих в Крым, до станций Новоалексеевка и Херсон.

Кроме того, по решению Министерства инфраструктуры, из соображениц безопасности с 26 декабря временно приостановлены автомобильные перевозки в Крым.

Сегодня, 27 декабря, пресс-секретарь антитеррористической операции Андрей Лысенко сообщил, что транспортное сообщение с Крымом приостановлено временно, чтобы предотвратить проникновение на материковую Украину диверсантов.