На админгранице с оккупированным Крымом откроют два новых пропускных пункта

Также в планах министерства - открытие официальной автостанции с конечной станцией в пункте пропуска и Центра предоставления админуслуг для украинских граждан в Крыму.

Министерство инфраструктуры совместно с Министерством по вопросам временно оккупированных территорий и Херсонской областной государственной администрацией до конца 2018 года построят два контрольно-пропускных пункта "Каланчак" и "Чонгар" на временной административной границе с аннексированным Крымом.

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Об этом во время Херсонского международного экономического форума сообщил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк.

"Министерство инфраструктуры совместно с Министерством по вопросам временно оккупированных территорий и Херсонской областной госадминистрацей год добивались решения... Наконец, было принято решение о выделении из резервного фонда госбюджета средств. В частности, 105 млн грн дал бюджет из резервного фонда на строительство двух пунктов въезда-выезда, 2 млн грн дало Министерство инфраструктуры на проектную документацию. Мининфраструктуры уже оплатило услуги Института службы и безопасности Украины, который разработал проекты контрольных пунктов въезда-выезда, они уже готовы", - сказал Лавренюк.

По его словам, речь идет о КПВВ "Чонгар" и "Каланчак".

"Строить будет украинское государственное предприятие, в этот понедельник они уже получат деньги из казначейства. Обладминистрация выделяет землю, и я планирую, что их построят где-то до конца ноября - начала декабря 2018 года", - сказал Лавренюк.

"Мы строим с нуля. Те контрольные пункты въезда-выезда, которые сейчас есть, не отвечают условиям и реалиям, которые нужны сегодня во время пересечения людьми временной административной границы, во время несения службы правоохранителями и спецслужбами там. Нет элементарных человеческих условий, санитарных зон и т.п. У нас в планах - сделать временные сооружения, качественные зоны и сервисы для людей", - рассказал в комментарии УНИАН замминистра.

По его словам, также планируется открытие официальной автостанции с конечной точкой в одном из новых пропускных пунктов.

"Сейчас туда провозят только нелегальные перевозчики, потому что нет конечной станции маршрута, - отметил Лавренюк. - После открытия автостанции, будут открыты новые маршруты, паспорта маршрутов с конечной станцией "Чонгар" или "Каланчак".

"Сейчас там работают нелегальные перевозчики, а Укртрансбезопасность не делает ничего, чтобы не допустить нарушений", - добавил заместитель министра.

Лавренюк также анонсировал еще отдельный совместный проект - Центр предоставления административных услуг, где каждый украинский гражданин с АР Крым, который по тем или иным причинам не имеет заграничного биометрического паспорта, "сможет законным способом пересечь временную административную границу и получить этот паспорт там же на месте, а дальше сесть в официальное транспортное средство, доехать до Херсонского аэропорта и полететь в любую страну Европы", поскольку сейчас у них нет такой возможности.