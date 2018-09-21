Дноуглубление в порту «Южный» будет выгодно и государству, и бизнесу – эксперт

«Южный» – один из крупнейших портов в Украине.

Дноуглубительные работы на внутренних подходных каналах и в операционной акватории причалов № 18-22 порта «Южный» (Одесская обл.) будут выгодны как частному бизнесу, так и государству Украина.

Такое мнение высказал Юрий Князев, директор по стратегическому развитию компании Allseeds, сообщает ZN.ua.

«Это хорошо и для бизнеса, и для государства. Зайдут большие глубокие суда, будет дешевле транзит. Если государственно-частное партнёрство сработает, это будет замечательно. Это налоги, это создание дополнительных рабочих мест», - объяснил он.

Как сообщалось, ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ) и группа компаний ТИС подписали меморандум о взаимопонимании о реализации инфраструктурных проектов в порту «Южный». Дноуглубление внутреннего подходного канала к причалам №№18-22 порта «Южный» до 19 м выполнит АМПУ за счёт государственных средств, а углубление операционной акватории этих причалов до 16-19 м выполнит группа компаний ТИС за собственные средства. В настоящее время глубина операционной акватории составляет 15 м, что ограничивает возможности для захода в порт крупнотоннажных судов.

Компания Allseeds – один из крупнейших производителей и экспортёров растительных масел и шротов в Украине. Владеет заводом по переработке масличных культур в порту «Южный» и предоставляет услуги по перевалке растительных масел и шротов масличных культур на своих терминалах в этом же порту.

Напомним, порт «Южный» – один из крупнейших портов в Украине.

В 2017 году ГП «Южный» уплатил в госбюджет 519,3 млн грн налогов. ТИС – крупнейшая частная стивидорная компания в Украине. В прошлом году ТИС уплатил 850 млн грн налогов в бюджеты всех уровней, и обеспечил государству более 50 млн у.е. портовых сборов.