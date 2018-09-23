Отныне Porsche сконцентрируется на выпуске автомобилей на бензиновых двигателях, а также на гибридах.

Немецкий автопроизводитель Porsche окончательно отказывается от дизельных двигателей.

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Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на заявление предправления компании Оливера Блуме.

"В будущем Porsche сконцентрируется на выпуске автомобилей на бензиновых двигателях и на гибридах. В планах компании также начать с 2019 года выпуск электромобилей, пообещал руководитель Porsche", - говорится в сообщении.

Также Блуме напомнил, что до сих пор Porsche никогда не занимался выпуском дизельных двигателей, а использовал для некоторых своих моделей дизели других производителей. Однако репутация компании тоже значительно "пострадала" в результате "дизельного скандала". Поэтому автопроизводитель уже по истечении определенного времени не предлагает на продажу авто на дизельных двигателях. А теперь отказ от двигателей такого типа стал окончательным.

Несмотря на изменение стратегии компании, Блуме пообещал, что Porsche и в будущем будет обслуживать своих нынешних клиентов, имеющих автомобили на дизельных двигателях.