Стало известно, какие поезда запустят из вокзала Киева в «Борисполь»

C Центрального железнодорожного вокзала Киева в аэропорт "Борисполь" будут курсировать 5 рельсовых автобусов производства Pesa.

C Центрального железнодорожного вокзала Киева в Международный аэропорт "Борисполь" будут курсировать 5 рельсовых автобусов производства фирмы Pesa Bydgoszcz SA.

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Об этом сообщил и. о. главы «Укрзализныци» Евгений Кравцов на своей странице в Facebook.

«Важный вопрос - что за подвижной состав будет курсировать с Центрального железнодорожного вокзала до Международного аэропорта "Борисполь". На днях привели в порядок 5 автобусов производства фирмы Pesa Bydgoszcz SA. Их осталось только покрасить и обустроить интерьер салона. Ремонт делали, как и водится, своими силами, в локомотивном депо «Гречаны». В каждом рельсовом автобусе планируется разместить до 90 сидений», - написал он.

Также Кравцов сообщил, что на вокзале началась реконструкция платформы 14-го пути, с которого будут отправляться экспрессы в аэропорт. "Первый поезд, как и обещали, выйдет на маршрут в этом году», - написал он.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2018 года Кабинет министров поддержал разработанный «Укрзализныцей» проект строительства скоростной линии железнодорожного сообщения в «Борисполь».

Согласно проекту строительства, линия будет проложена от вокзала «Киев-Пассажирский» через станцию «Выдубичи» к терминалу D аэропорта «Борисполь». Расчетное время в пути - 35 минут.

Как ожидается, запуск скоростного сообщения не только существенно упростит дорогу в аэропорт из города и в город из аэропорта, а также разгрузит ключевые городские магистрали.