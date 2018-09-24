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В Кабмине назвали стоимость объездной дороги вокруг Борисполя

13:41, 24 сентября 2018
Транспорт/Связь
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В 2019 году на объездную дорогу вокруг Борисполя потратят 4 миллиарда гривень / фото УНИАН

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Об этом сообщил журналистам заместитель министра инфраструктуры Виктор Довгань.

"Для Киева есть два приоритетных проекта. Это Большая кольцевая. В первую очередь нужно соединить Житомирскую и Одесскую трассы, чтобы забрать транзит с Малой кольцевой. Также, необходимо сделать кольцевую дорогу вокруг Борисполя, чтобы транзитный трафик не шёл через Борисполь", - сказал он.

Довгань отметил, что по этим проектам готовится ТЭО.

"По первому проекту "Укравтодор" решил, что это будет концессионный проект, платная дорога. А трасса вокруг Борисполя будет бесплатной. В следующем году из бюджета предусмотрены средства в размере 4 миллионов евро, и мы начнём строительство",- сказал он.

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Теги: #Борисполь#платная дорога