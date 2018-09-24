В Кабмине назвали стоимость объездной дороги вокруг Борисполя
На строительство объездной дороги вокруг города Борисполь в следующем году из бюджета планируется выделить 4 миллиона евро.
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Об этом сообщил журналистам заместитель министра инфраструктуры Виктор Довгань.
"Для Киева есть два приоритетных проекта. Это Большая кольцевая. В первую очередь нужно соединить Житомирскую и Одесскую трассы, чтобы забрать транзит с Малой кольцевой. Также, необходимо сделать кольцевую дорогу вокруг Борисполя, чтобы транзитный трафик не шёл через Борисполь", - сказал он.
Довгань отметил, что по этим проектам готовится ТЭО.
"По первому проекту "Укравтодор" решил, что это будет концессионный проект, платная дорога. А трасса вокруг Борисполя будет бесплатной. В следующем году из бюджета предусмотрены средства в размере 4 миллионов евро, и мы начнём строительство",- сказал он.