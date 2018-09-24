Омелян: Германия может профинансировать строительство автобана Мариуполь-Запорожье

По словам министра инфраструктуры, он станет первым настоящим автобаном в Украине, построенным по всем требованиям ЕС.

Правительство Германии рассматривает возможность выделения финансирования на строительство автодороги в Восточной Украине, а именно дороги Мариуполь-Запорожье.

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Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян на своей странице в Facebook.

«Из-за насыщенной прошлой недели не успел даже написать об итогах поездки в Германию. А они - хорошие. Встретился с Федеральным министром экономики и энергетики Питером Альтмаер, обсудили много важных аспектов дальнейшего двустороннего сотрудничества. Состоялись расширенные переговоры с министерствами экономики и транспорта.

Немецкая сторона рассматривает возможность выделения финансирования на автодорогу в Восточной Украине, вероятно, это будет путь Мариуполь-Запорожье. И он станет первым настоящим автобаном в Украине, построенным по всем требованиям ЕС», - написал он.

Также, по словам министра, он обратился к немецким друзьям с просьбой рассмотреть возможность адресной помощи Краматорску по восстановлению и развитию инфраструктуры и мощностей этого города.

Омелян отметил, что в рамках международной транспортной выставки ИнноТранс он провел переговоры с коллегами из ЕС и представителями ряда иностранных компаний.

Кроме этого, Омелян сообщил, что сегодня начался его визит в США.

«Два дня переговоров в Вашингтоне с друзьями из Госдепа, министерств транспорта, торговли, USAID и других ведомств, и начинаю «поездку многоэтажной Америкой»: Лос-Анджелес, Чикаго, Нью-Йорк. Запланированы встречи с руководством портов и аэропортов, выступления на двух конференциях, переговоры с бизнесом, чтобы убедить, что Украина - лучшее место для инвестиций. Об этом уже знают big boys, такие как Cargill, Bunge, GE - время узнать другим», - написал министр.