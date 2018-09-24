Автогаз в Украине подорожал почти до 15 гривень

Ряд сетей АЗС в Украине 21-24 сентября увеличили цену на автогаз на 10-20 коп. за литр.

Ряд сетей АЗС в Украине в период 21-24 сентября увеличили цены на сжиженный газ, который используется в качестве автомобильного топлива, на 10-20 коп. за литр.

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Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного мониторинга рынка моторного топлива.

Согласно сообщению, на станциях оператора Avantage 7 в Киеве стоимость газа выросла на 10 коп. за литр - до 14,25 грн. Также на столичных АЗС «БРСМ-Нафта» автогаз подорожал до 14,89 грн за литр, на Glusco – до 14,99 грн за литр, на KLO – до 15,49 грн за литр.

Кроме того, рост цен был зафиксирован в регионах на станциях операторов Neftek, Parallel, «Катрал», «Род-Ник», Sun Oil, «Народна» и BVS.

Таким образом, по состоянию на 24 сентября средняя стоимость сжиженного газа на заправках в Украине составляет 14,84 грн/л.

Как сообщал УНИАН, во второй половине августа 2017 года в Украине отмечался резкий рост цен на автогаз во многих сетях АЗС. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал рост цен на сжиженный газ диверсией и поручил ряду министерств и Антимонопольному комитету разработать возможные решения этой проблемы. По состоянию на 28 августа 2017 года, цены достигли значений 16,49-16,99 грн за литр.

После этого ценовая ситуация стабилизировалась и стоимость автогаза начала снижаться. По данным UPECO, с начала марта этого года средняя цена упала с 12,86 до 12,47 грн за литр. В 20-х числах апреля произошел рост оптовых цен на сжиженный газ, что повлекло за собой увеличение цен в розничном сегменте рынка.