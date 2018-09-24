Импорт легковых авто в Украину с начала года вырос на 31%

При этом более половины ввозимых в Украину легковых автомобилей было импортировано из стран Евросоюза.

Импорт легковых автомобилей в Украину в январе-июле 2018 года вырос на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 107,94 тысячи штук, сообщается на сайте Государственной службы статистики.

Читайте такжеЗа десять лет автопром в Украине рухнул в 90 раз

Согласно сообщению, общая стоимость импортированных за 7 месяцев легковых автомобилей составила 1,15 миллиарда долларов.

При этом более половины ввозимых в Украину легковых автомобилей было импортировано из стран Евросоюза.

Общая стоимость импортированных из ЕС автомобилей составила в 617 миллионов долларов.

Как сообщал УНИАН, по данным "Укравтопрома", импорт легковых автомобилей в Украину в I полугодии 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос почти в 2 раза - до 67,9 тысячи единиц.