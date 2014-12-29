Управление Донецкой железной дороги предлагают перевести в Красный Лиман

Донецкая областная государственная администрация с целью обеспечения стабильного перевозочного процесса выступает за перевод управления Донецкой железной дороги из временно находящегося под контролем самопровозглашенной "ДНР" Донецка в город Красный Лиман.

В пресс-службе облгосадминистрации сообщили, что с такой инициативой в ходе выездного заседания парламентского комитета по вопросам транспорта в Краматорске 27 декабря выступил заместитель главы ОГА Александр Клименко.

"Перевод управления Донецкой железной дороги в Красный Лиман позволит упорядочить работу предприятия и обеспечить стабильную перевозку грузов", - подчеркнули в пресс-службе.

В пресс-службе со ссылкой на Клименко отметили, что из-за размещения управления Донецкой магистрали в Донецке на сегодняшний день фактически блокируется работа железнодорожного транспорта во всем регионе, в частности, грузовых перевозок, и, как следствие, потребители угля не могут своевременно получать из шахт топливо для своего производства.

"Наши тепловые электростанции, находящиеся в Донецкой области, могут вырабатывать на 3% больше электроэнергии, при этом регион страдает от веерных отключений. В том числе страдают и предприятия", - цитирует пресс-служба Клименко.

По мнению заместителя главы региона, это связано также с тем, что на ТЭС не хватает угля для работы на полную мощность.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» не раз подчеркивала, что, несмотря на обострение военного противостояния на востоке Украины, Донецкая железная дорога продолжает выполнять обязательства по финансовым договорам и перечислять налоги в государственный бюджет Украины.

Начиная со второй половины мая на ДЖД боевики неоднократно взрывали мосты и участки дороги, вследствие чего магистраль отменяла ряд поездов, а также изменяла маршруты курсирования. Кроме того, в Луганской и Донецкой областях боевики неоднократно обстреливали здания вокзалов, минировали участки путей.

«Укрзализныця» прогнозирует, что в случае дальнейшей дестабилизации ситуации на востоке Украины железнодорожная отрасль может потерять до 3 млрд грн по итогам 2014 года.

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Справка УНИАН. Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта («Укрзализныци»). Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).