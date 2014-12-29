Депутаты ввели годовой налог на роскошные авто в размере 25 тыс. гривень

Верховная Рада приняла закон о введении годового транспортного налога в размере 25 тыс. грн на автомобили с объемом бензинового двигателя более 3 тыс. куб. см и дизельного - более 2,5 тыс. куб. см, возрастом не более 5 лет.

Данное решение было принято в рамках закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законы Украины (относительно налоговой реформы).

Вместе с тем, согласно принятым поправкам к Налоговому кодексу, отменен налог за первую регистрацию транспортного средства, а также введены новые ставки по акцизным сборам на автомобили.

В частности, вновь вводится акциз на переоборудованные легковые автомобили, которые были ввезены как коммерческие без уплаты акциза.

Кроме того, вводится новый акциз на автобусы и грузовые автомобили. На новые автобусы акциз установлен в размере 0,003 евро за 1 куб см. двигателя, на подержанные – в размере 0,007 евро за 1 куб см. Причем, на автобусы, которые эксплуатировались более 8 лет, ставка налога умножается в 20 раз.

На новые грузовые автомобили, в зависимости от тоннажа, ставка акциза устанавливается на уровне от 0,01 евро за 1 куб. см. до 0,016 евро за 1 куб. см. На авто, использованные не более 5 лет, ставка акциза увеличивается в два раза, а на использованные более 8 лет - ставка возрастает в 20 раз.

Также, Верховная Рада проголосовала за закон о вводе временных спецпошлин на импорт автомобилей. Согласно документу, дополнительный импортный сбор на транспортные средства введен в размере 5% сроком на 1 год.

Как сообщал УНИАН, эксперты и участники авторынка крайне негативно отреагировали на предложенные изменение в Налоговый кодекс.

Так, по мнению главы Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) Олег Назаренко, правительство допустило ошибку в выборе критерия для налогообложения роскошных авто. По его мнению, для критерия «роскошности» авто необходимо было выбрать цену или мощность автомобиля.

Также, по мнению экспертов, решение о вводе дополнительной импортной пошлины в размере 5% приведет авторынок к полному краху, а также стимулирует развитие теневых схем импорта автомобилей в страну.

Справка УНИАН. В апреле 2014 года правительство приняло закон об отмене экологического налога за утилизацию снятых с эксплуатации транспортных средств и налогообложения акцизным налогом операций по переоборудованию ввезенного на таможенную территорию Украины транспортного средства в подакцизный легковой автомобиль.

С 14 апреля была установлена ставка спецпошлины на импортные автомобили с объемом двигателя от 1000 куб. см до 1500 куб. см на уровне 4,31%, с объемом цилиндра от 1500 куб. см до 2200 куб. см - на уровне 8,63%.

На сегодня в Украине действует ввозная пошлина на легковые автомобили в размере 10%.