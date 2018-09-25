Руководство «Укравтодора» разоблачили в присвоении более 30 миллионов гривень
Служба безопасности Украины разоблачила в присвоении более 30 млн гривень государственных средств руководство Государственного агентства автомобильных дорог. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
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«Досудебное расследование проверяет факт противоправного содействия одним из руководителей агентства подконтрольном частному предприятию для обеспечения победы на публичных закупках по разработке проектной документации», - говорится в сообщении.
В СБУ отметили, что при «помощи» чиновника коммерсанты в течение 2017-2018 годов победили на открытых торгах по публичным закупкам по разработке проектной документации на общую сумму более 30 млн гривень. «Чиновник перед назначением на руководящую должность в «Укравтодоре» входил в топ-менеджменту этого частного предприятия», - установили в спецслужбе.
Следственные действия по уголовному производству, начатому по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса, Украина продолжаются.