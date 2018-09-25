Украина с начала года импортировала легковых авто на $1,4 миллиарда

За этот период Украина экспортировала легковых автомобилей на сумму 5,25 миллиона долларов.

Импорт легковых автомобилей в Украину за январь-август 2018 года составил 1,356 миллиарда долларов, сообщила Государственная фискальная служба.

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Согласно таможенной статистике, наибольшее количество легковых автомобилей было ввезено в Украину из Японии - на сумму 236,977 миллиона долларов.

На втором месте оказалась Германия - импорт составил более чем 221,09 миллиона долларов.

Замыкает тройку лидеров США с результатом 193,8 миллиона долларов.

Также в ГФС сообщили, что в январе-августе Украина экспортировала легковых автомобилей на сумму 5,25 миллиона долларов. Больше всего украинских автомобилей продано в Канаде, США и Чехии.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2017 года продажи новых легковых автомобилей в Украине выросли на 25% - до 82,3 тысячи единиц.