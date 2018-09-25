Эвакуировать авто в Киеве продолжит мариупольская «прокладка» по втрое завышенным тарифам - СМИ

Фирма собирает за возвращение одного принудительно эвакуированного автомобиля по 1560 грн.

Конкурс на нового перевозчика для эвакуации временно изъятых киевской полицией автомобилей не состоялся. На него не пришел ни один участник, вероятно из-за того, что о его проведении трудно было узнать. Следовательно деньги с владельцев столичных авто и дальше будет собирать фирма-прокладка «Вейп Естейр» из Мариуполя, с которой заключен временный договор и которая работает по завышенным в несколько раз тарифам.

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Об этом говорится в сюжете Александра Курбатова для программы «Наші гроші з Денисом Бігусом».

22 августа должен был состояться конкурс на выбор компаний, которые будут сотрудничать с МВД в вопросах принудительной эвакуации столичных автомобилей. Как правило, машины эвакуируют за нарушение правил дорожного движения, в частности парковки, или из-за попадания в ДТП.

За организацию принудительной эвакуации отвечает госпредприятие МВД «Информ-Ресурсы». Столичного перевозчика на конкурсе должен был выбрать киевский филиал ГП. Однако это уже четвертый в 2018 году конкурс, который там не состоялся.

Во время подготовки к конкурсам ГП МВД «Информ-Ресурсы» игнорирует электронные системы публичных закупок. Объявление разместили в газете «Голос Украины». Чтобы найти его, мало знать нужный номер издания, нужно еще и отыскать мелкое сообщение среди других на одной из полос. Так, информация о последнем конкурсе на услуги эвакуаторов расположена между объявлениями о потере паспорта и сообщением сельскохозяйственного предприятия из Черниговской области.

Если бы конкурс таки состоялся, победить с его условиями, могла бы только компания, которая может подтвердить наличие квалифицированных работников и эвакуаторов.

Сейчас партнером ГП «Информ-Ресурсы» в столице является ООО «Вейп Естейр», избранное в феврале 2018 г. без конкурса, по временному договору. Следовательно, компания сохранила монополию в Киеве. Эта фирма собирает за возвращение одного принудительно эвакуированного автомобиля по 1560 грн.

Напомним, тариф «Вейп Естейру» на принудительную эвакуацию втрое выше рыночных расценок. Это может быть следствием того, что компания выбрана партнером ГП МВД без конкуренции и не имеет собственных эвакуаторов, а нанимает для этого другие компании-перевозчики. Как выяснилось, перевозчики получают меньше половины денег с каждого счета. Остальное остается посреднику «Вейп Естейр» и далее перечисляется на ряд мариупольских фирм, часть из которых имеют с ней прямую связь.

Руководителем госпредприятия «Информ-ресурсы» с 2016 года является выходец из Донецка Юхнаннан Бабаев. Он с 2015 года возглавлял Киевский филиал ГП МВД. В 2015 году он получил девять соток земли в пригородном селе Чабаны под жилой дом. По данным местных активистов из группы «Чабаны SOS», Бабаев бесплатно получил землю благодаря дружбе руководителя «Информ-ресурсов» с председателем сельсовета Чабанов Александром Киризлиевим, который ранее возглавлял Государственное предприятие МВД «Развитие».