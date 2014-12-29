В оккупированном Крыму назначили поезда до "границы" с материковой Украиной

"В целях обеспечения транспортных потребностей жителей и гостей Крыма , в условиях прекращения Укрзалізницей железнодорожного сообщения с полуостровом, Крымской железной дорогой назначены пассажирские поезда в прямом и обратном направлении: Симферополь-Джанкой, Джанкой - Армянск" - написал руководитель так называемой "Крымской железной дороги" на своей странице в Facebook, передает Крым.Реалии.

За более детальной информацией он советует обращаться в справочную ж/д вокзала или смотреть на сайте «Крымской железной дороги».

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Ранее УНИАН сообщал, что с целью обеспечения безопасности движения «Укрзализныця» ограничивает маршрут курсирования поездов крымского направления до станций Новоалексеевка и Херсон. Также сообщалось, что для безопасности пассажиров прекращаются пассажирские автомобильные перевозки из материковой части Украины в Автономную Республику Крым.