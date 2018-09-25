Четыре французских вертолета Airbus Helicopters поступят в Украину в конце года

ГСЧС получит три вертолета для аэромедицинской эвакуации и санитарно-спасательных операций, еще один вертолет поступит в Нацгвардию.

Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков заявляет, что четыре вертолета французской фирмы Airbus Helicopters поступят в Украину в конце 2018 года.

Об этом он заявил во время рабочей поездки в Черниговскую область, сообщается на странице МВД Украины в социальной сети Facebook.

«Здесь, в Нежине, будет расположен сервисный центр системы авиационной безопасности МВД. Это будут вертолеты для службы по чрезвычайным ситуациям, пограничников, Нацгвардии и полиции. Они оснащены всеми видами спецтехники, системами видеонаблюдения, возможностями для десантирования и прочее. Это новый уровень профессионального качества нашей работы, когда что-то случается, что требует концентрации, все вертолетные силы МВД будут направлены в одно место ... Здесь меняется и специфика нашей работы. Мы переходим в мир новых технологий», - отметил Аваков.

Глава МВД ознакомился с работой Специального авиационного отряда Оперативно-спасательной службы гражданской защиты.

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Министр сообщил, что в этом году на нужды подразделений МВД поступят первые четыре вертолета от французской компании Airbus Helicopters. В частности, три машины будут работать в подразделениях Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Речь идет о вертолетах, оборудованных необходимым оборудованием для аэромедицинской эвакуации, аварийно-спасательных и противопожарных целей. Еще один вертолет Н-225 поступит в авиаподразделения Национальной гвардии Украины.

В МВД отметили, что в Нежинском Специальном авиационном отряде Оперативно-спасательной службы гражданской защиты ожидают французские вертолеты H-225 и специальные вертолеты, оборудованные медицинским оборудованием, чтобы обеспечить не только авиационное покрытие по всей Украине, но и вовремя оказывать медицинскую помощь. Для сервисного обслуживания вертолетов Airbus Helicopters построят оснащенные четыре ангара.

Кроме того, в авиационном отряде ГСЧС планируют расширить возможности - ускорить реагирование на все виды происшествий, а также усилить патрулирование вертолетами на базе аэродрома «Нежин». Также, при необходимости, вертолеты могут базироваться и нести дежурство на авиационной точке в «Жулянах».

В ГСЧС надеются, что после расширения вертолетного парка спасатели смогут нести усиленную службу и в Южном регионе страны и выполнять поисковые операции на море. Для новых вертолетов уже начали готовить летный состав, который будет проходить обучение во Франции.